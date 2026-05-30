«Хезболла» впервые с апреля нанесла массированный удар по северу Израиля

«Хезболла» впервые с момента установления режима прекращения огня нанесла массированный ракетный удар по северу Израиля. Об этом сообщил новостной портал Naharnet.

По его данным, бойцы исламского сопротивления выпустили по израильской территории не менее 100 ракет и беспилотников. Большую часть воздушных целей перехватила система ПРО «Железный купол». Сирены воздушной тревоги сработали в 60 населённых пунктах.

Основной удар пришёлся на крупные города Западной Галилеи — Кармиэль и Нагарию. Несколько залпов было сделано и по Кирьят-Шмоне в Верхней Галилее. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Ранее сообщалось, что движение «Хезболла» нанесло удар дроном-камикадзе по платформе ПВО «Железный купол» на границе с Ливаном, в результате чего та была полностью уничтожена. Согласно заявлению, атака произошла на позиции Джаль аль-Аллям. Беспилотник точно поразил цель. Сама группировка увязала эти действия с непрекращающимися обстрелами населённых пунктов на юге Ливана.