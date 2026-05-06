6 мая, 17:45

Израиль подтвердил ликвидацию главы спецназа «Хезболлы» в Бейруте

Обложка © ТАСС / Zuma

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела операцию в Бейруте, целью которой было устранение высокопоставленного командира подразделения «Радван» ливанской организации «Хезболлах». Об этом сообщает канцелярия главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху.

«В соответствии с указанием премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца ЦАХАЛ атаковал в Бейруте командующего сил «Радван» с целью его нейтрализации», — говорится в заявлении.

Канцелярия заявила, что террористы из группировки «Радван» стоят за обстрелами израильских населенных пунктов и атаками на солдат ЦАХАЛ. В ведомстве Нетаньяху также подчеркнули, что Израиль не оставит без внимания ни одного террориста, и его «длинная рука» достигнет каждого, кто представляет угрозу.

Ранее газета The New York Times написала, что Израиль уничтожил 20 городов и деревень на юге Ливана, создав многокилометровую «буферную зону». Как отмечает издание, еврейское государство планирует занимать эту территорию, пока угроза со стороны движения «Хезболла» не будет устранена. Атаки «Хезболлы» последовали в знак солидарности с Ираном.

Наталья Демьянова
