NYT: Израиль стёр с лица земли 20 городов и деревень в Ливане

Израиль уничтожил 20 городов и деревень на юге Ливана, создав многокилометровую «буферную зону». Об этом пишет The New York Times.

Как отмечает издание, еврейское государство планирует занимать эту территорию, пока угроза со стороны движения «Хезболла» не будет устранена. Атаки «Хезболлы» последовали в знак солидарности с Ираном.

В зоне, о которой идёт речь, буквально стёрты с земли два десятка населённых пунктов. Израильские военные действуют по образцу тактики, применявшейся в Газе: целые кварталы, здания и улицы превращены в руины. Силы Израиля сносят в Ливане правительственные здания, а также школы, больницы и мечети.

«Я чувствую, что вот-вот сломаюсь от гнева и печали», — рассказал Набиль Сунбул, который жил в городе Бинт-Джубайль. После нападения мужчина бежал в Бейрут, взяв с собой лишь несколько вещей.

По данным ливанских властей, в результате ударов Израиля погибли 2,6 тысячи человек. Более миллиона граждан были вынуждены покинуть свои дома и бежать.

В конце минувшего месяца ливанское МВД сообщило, что с 17 апреля, после вступления в силу перемирия на юге страны, израильские войска нарушали режим прекращения огня более 200 раз. В ответ на это «Хезболла» девять раз запускала ракеты и беспилотники в сторону израильской территории.