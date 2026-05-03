Армия Израиля по ошибке сбила свои же ракеты над Ливаном

Израильская армия (ЦАХАЛ) перепутала цели и по ошибке перехватила свои же ракеты, которые были запущены по Ливану её же солдатами, но из южных районов страны. Об этом сообщил ТАСС армейский источник.

«После огня со стороны солдат ЦАХАЛ на юге Ливана несколько снарядов были классифицированы как подозрительные воздушные цели», — поделился собеседник агентства.

Ранее газета The New York Times написала, что Израиль уничтожил 20 городов и деревень на юге Ливана, создав многокилометровую «буферную зону». Как отмечает издание, еврейское государство планирует занимать эту территорию, пока угроза со стороны движения «Хезболла» не будет устранена. Атаки «Хезболлы» последовали в знак солидарности с Ираном.