19 мая, 17:34

«Хезболла» заявила об уничтожении платформы «Железного купола» Израиля

Обложка © ТАСС / ATEF SAFADI / ЕРА

Движение «Хезболла» заявило об ударе беспилотником по платформе системы ПВО «Железный купол» на границе с Ливаном. По данным пресс-службы, атака произошла на позиции Джаль аль-Аллям.

«Бойцы исламского сопротивления в 13.25 во вторник нанесли удар дроном-камикадзе по платформе «Железного купола» на позиции Джаль аль-Аллям, что привело к её уничтожению», — говорится в заявлении. «Хезболла» связала атаку с обстрелами населённых пунктов на юге Ливана.

«Эпоха сдержанности закончилась»: В Израиле вступил в силу закон о смертной казни для террористов

Ранее Израиль категорически отвергает идею приостановки военных действий против «Хезболлы» в Ливане, даже если это могло бы способствовать завершению конфликта Соединённых Штатов с Ираном.

Полина Никифорова
