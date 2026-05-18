«Эпоха сдержанности закончилась»: В Израиле вступил в силу закон о смертной казни для террористов

Власти Израиля официально ввели возможность смертной казни для террористов, совершивших теракты в Иудее и Самарии (Западный берег реки Иордан). Поправку к директивам безопасности подписал командующий Центральным командованием ЦАХАЛ генерал-майор Ави Блут по указанию министра обороны Исраэля Каца. Ранее закон утвердил Кнессет.

Документ разрешает военным судам выносить смертные приговоры по делам о терактах, приведших к гибели людей. Одновременно меняется и сама процедура рассмотрения таких дел. Если раньше для высшей меры наказания требовалось единогласное решение судей и поддержка военной прокуратуры, то теперь достаточно обычного большинства голосов.

Кроме того, отменены ограничения по составу суда и рангу судей. Командующий силами ЦАХАЛ в регионе также лишается права смягчать такие приговоры или отменять их. Закон запрещает освобождать осуждённых по этим статьям в рамках обменов пленными и других соглашений. Решение стало частью ужесточения израильской политики безопасности после нападения 7 октября.

«Эпоха сдержанности закончилась. Террористы, убивающие евреев, не будут сидеть в тюрьме в комфортных условиях и не будут ждать заключения сделок; они заплатят самую высокую цену — будут повешены. Сразу после принятия закона я поручил Армии обороны Израиля в полной мере применять его в Иудее и Самарии, и сегодня мы воплотили новую политику в жизнь», — заявил министр обороны Исраэль Кац.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что принятие закона стало выполнением одного из обещаний властей в сфере борьбы с терроризмом.

А ранее представители Израиля и Ливана договорились продлить режим прекращения огня ещё на 45 дней. Переговоры возобновятся 2 и 3 июня. 29 мая в Пентагоне состоятся консультации по безопасности с участием военных делегаций обеих стран. В марте Израиль начал военную операцию против «Хезболлы» на юге Ливана, обвинив группировку в поддержке Ирана.