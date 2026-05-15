США объявили о продлении перемирия Ливана и Израиля на 45 дней

Представители Израиля и Ливана договорились продлить режим прекращения огня ещё на 45 дней. Об этом сообщил представитель Госдепартамента США Томми Пиготт в своём аккаунте в соцсети X. Переговоры прошли при посредничестве американской стороны 14 и 15 мая.

«Мы надеемся, что эти дискуссии будут способствовать установлению прочного мира между двумя странами, полному признанию суверенитета и территориальной целостности друг друга, а также обеспечению подлинной безопасности вдоль их общей границы», – написал Пиготт.

Следующий раунд переговоров запланирован на 2 и 3 июня. Кроме того, 29 мая в Пентагоне пройдут консультации по вопросам безопасности с участием военных делегаций обеих стран.

В начале марта Израиль начал военную операцию на юге Ливана против группировки «Хезболла», которую израильтяне обвинили в поддержке Ирана. Первое 10-дневное перемирие было объявлено 16 апреля при посредничестве США. С тех пор оно продлевалось несколько раз, хотя стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушениях.