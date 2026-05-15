США объявили о продлении перемирия Ливана и Израиля на 45 дней
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51
Представители Израиля и Ливана договорились продлить режим прекращения огня ещё на 45 дней. Об этом сообщил представитель Госдепартамента США Томми Пиготт в своём аккаунте в соцсети X. Переговоры прошли при посредничестве американской стороны 14 и 15 мая.
«Мы надеемся, что эти дискуссии будут способствовать установлению прочного мира между двумя странами, полному признанию суверенитета и территориальной целостности друг друга, а также обеспечению подлинной безопасности вдоль их общей границы», – написал Пиготт.
Следующий раунд переговоров запланирован на 2 и 3 июня. Кроме того, 29 мая в Пентагоне пройдут консультации по вопросам безопасности с участием военных делегаций обеих стран.
В начале марта Израиль начал военную операцию на юге Ливана против группировки «Хезболла», которую израильтяне обвинили в поддержке Ирана. Первое 10-дневное перемирие было объявлено 16 апреля при посредничестве США. С тех пор оно продлевалось несколько раз, хотя стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушениях.
Ранее Life.ru писал, что израильский военный осквернил статую Девы Марии в Ливане. Армия обороны Израиля осудила инцидент, назвав поведение солдата «чрезвычайно серьёзным» и противоречащим ценностям ЦАХАЛ. Военные заверили, что уважают свободу вероисповедания и святые места всех религий. Этот скандал стал вторым за последнее время, ранее израильский военный разнёс небольшую статую Иисуса Христа в ливанском селении Дибель.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.