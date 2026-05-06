Израильский военный осквернил статую Девы Марии в Ливане

Израильский солдат осквернил статую Девы Марии на юге Ливана. Об этом сообщило агентство Anadolu со ссылкой на израильскую телерадиокомпанию KAN.

На кадрах, опубликованных в сети, видно, как военнослужащий курит сигарету, а затем вставляет другую в рот статуи. Предположительно, кадры выложили сами солдаты. Израильские военные подтвердили, что инцидент расследуется.

Армия обороны Израиля заявила, что осуждает этот случай. В ведомстве пообещали разобраться в обстоятельствах и наказать виновного.

«ЦАХАЛ расценивает этот инцидент как чрезвычайно серьёзный и подчёркивает, что поведение солдата полностью противоречит ценностям, ожидаемым от личного состава», — говорится в заявлении армейской пресс-службы.

По итогам предварительной проверки выяснилось, что фото сделали несколько недель назад. В ЦАХАЛ отметили, что армия уважает свободу вероисповедания и святые места всех религий. Военные заверили: они действуют для ликвидации инфраструктуры «Хезболлах» на юге Ливана и не намерены вредить гражданским объектам, включая религиозные символы.