Израильский военный осквернил статую Девы Марии в Ливане
Обложка © X / Aiden Reports
Израильский солдат осквернил статую Девы Марии на юге Ливана. Об этом сообщило агентство Anadolu со ссылкой на израильскую телерадиокомпанию KAN.
На кадрах, опубликованных в сети, видно, как военнослужащий курит сигарету, а затем вставляет другую в рот статуи. Предположительно, кадры выложили сами солдаты. Израильские военные подтвердили, что инцидент расследуется.
Армия обороны Израиля заявила, что осуждает этот случай. В ведомстве пообещали разобраться в обстоятельствах и наказать виновного.
«ЦАХАЛ расценивает этот инцидент как чрезвычайно серьёзный и подчёркивает, что поведение солдата полностью противоречит ценностям, ожидаемым от личного состава», — говорится в заявлении армейской пресс-службы.
По итогам предварительной проверки выяснилось, что фото сделали несколько недель назад. В ЦАХАЛ отметили, что армия уважает свободу вероисповедания и святые места всех религий. Военные заверили: они действуют для ликвидации инфраструктуры «Хезболлах» на юге Ливана и не намерены вредить гражданским объектам, включая религиозные символы.
Ранее в Вене неизвестные осквернили советское воинское захоронение на кладбище Герстхоф. Вандалы запачкали краской памятник воинам, погибшим за освобождение Австрии. Посольство России назвало это особо циничным, поскольку выходка произошла накануне Дня Победы. Дипмиссия направила в МИД Австрии ноту с требованием найти виновных и защитить мемориал. Позднее загрязнения с памятника устранили, а внешний вид восстановили. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по этому факту.
