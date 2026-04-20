Израиль извинился и обещал наказать бойца за разрушение статуи Христа в Ливане

Израиль признал инцидент с повреждением статуи Иисуса Христа на распятии в Ливане бойцом ЦАХАЛ и принес извинения за его действия. Глава МИД страны Гидеон Саар заверил в соцсети X, что произошедшее рассматривается как серьёзное нарушение.

«Порча христианского религиозного символа солдатом Армии обороны на юге Ливана – это серьёзное и позорное деяние. Мы приносим извинения за этот инцидент и за любой вред, причиненный чувствам христиан», — написал израильский министр.

Дипломат подчеркнул, что действия военнослужащего ЦАХАЛ по повреждению статуи Христа противоречат принципам государства и не отражают его ценностей. Он уверяет, что Израиль уважает различные религии и намерен придерживаться политики терпимости. Виновные в случившемся, по его словам, будут привлечены к ответственности.

В поселении Дибель на юге Ливана стояла небольшая статуя Иисуса Христа, но теперь её там нет, поскольку скульптуру кувалдой разнёс израильский военнослужащий. Инцидент вызвал резонанс в соцсетях, из-за чего Тель-Авиву и пришлось извиняться.