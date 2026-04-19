19 апреля, 07:26

«Ошеломлён и встревожен»: Нетаньяху потребовал объяснений от Трампа

Axios: Израиль требует объяснений после поста Трампа о запретах ударов по Ливану

Обложка © ТАСС / АР

Израиль пришёл в ярость после публикации в соцсети заявления американского президента Дональда Трампа о том, что израильской стороне больше нельзя атаковать территорию Ливана. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

«Подразумеваемый смысл поста Трампа — то, что он отдавал приказ, которому Израиль был вынужден подчиниться — был бы немыслим при любой другой администрации США. По словам источников, Нетаньяху был ошеломлён и встревожен, когда узнал о этом посте», — сказано в публикации.

В Белом доме уже попытались оправдаться тем, что речь якобы идёт только о возможных наступательных действиях израильских военных. Как утверждается в статье, Нетаньяху болезненно отреагировал на высказывания из Вашингтона. Он обратился в американскую администраию с просьбой пояснить слова Трампа о «запретах». Издание отмечает, что Израиль не считает операцию, проводимую против Ливана, завершённой. Нетаньяху не раз говорил, что результаты в борьбе с «Хезболлой» уже есть, а значит нужно продолжать атаки.

Патруль миротворцев ООН в Ливане подвергся атаке, один боец погиб, трое ранены

Напомним, американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты запретили Израилю проводить удары по территории Ливана после согласованного перемирия между сторонами, которое наступило в ночь на 17 апреля и должно продлиться 10 дней. Однако ЦАХАЛ уже атаковал южные территории Ливана.

Татьяна Миссуми
