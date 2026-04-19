«Ошеломлён и встревожен»: Нетаньяху потребовал объяснений от Трампа

Израиль пришёл в ярость после публикации в соцсети заявления американского президента Дональда Трампа о том, что израильской стороне больше нельзя атаковать территорию Ливана. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

«Подразумеваемый смысл поста Трампа — то, что он отдавал приказ, которому Израиль был вынужден подчиниться — был бы немыслим при любой другой администрации США. По словам источников, Нетаньяху был ошеломлён и встревожен, когда узнал о этом посте», — сказано в публикации.

В Белом доме уже попытались оправдаться тем, что речь якобы идёт только о возможных наступательных действиях израильских военных. Как утверждается в статье, Нетаньяху болезненно отреагировал на высказывания из Вашингтона. Он обратился в американскую администраию с просьбой пояснить слова Трампа о «запретах». Издание отмечает, что Израиль не считает операцию, проводимую против Ливана, завершённой. Нетаньяху не раз говорил, что результаты в борьбе с «Хезболлой» уже есть, а значит нужно продолжать атаки.

Напомним, американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты запретили Израилю проводить удары по территории Ливана после согласованного перемирия между сторонами, которое наступило в ночь на 17 апреля и должно продлиться 10 дней. Однако ЦАХАЛ уже атаковал южные территории Ливана.