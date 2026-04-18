Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

18 апреля, 13:21

Патруль миротворцев ООН в Ливане подвергся атаке, один боец погиб, трое ранены

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sadik Gulec

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sadik Gulec

Временные силы ООН на юге Ливана подверглись нападению — один миротворец погиб, ещё трое ранены, двое из них в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в командовании UNIFIL в Telegram-канале.

«Патруль подвергся обстрелу», — сказано в публикации.

Огонь вёлся из стрелкового оружия со стороны негосударственных структур. Инцидент произошёл во время работ по разминированию в районе деревни Гандурия.

Президент Франции Эмманюэль Макрон также сообщил, что один французский военнослужащий погиб в результате удара по миротворцам в Ливане.

«Всё указывает на то, что ответственность за нападение лежит на «Хезболле», — отметил французский лидер.

Нетаньяху был ошеломлён и встревожен запретом Трампа на удары по Ливану

Ранее, 17 апреля, президент Дональд Трамп заявил, что США запретили Израилю наносить удары по ливанской территории и намерены самостоятельно заняться урегулированием ситуации в этой стране. Перемирие между Израилем и Ливаном вступило в силу того же числа и сопровождалось ударами ЦАХАЛ по южным районам Ливана.

Владимир Озеров
