Патруль миротворцев ООН в Ливане подвергся атаке, один боец погиб, трое ранены

Временные силы ООН на юге Ливана подверглись нападению — один миротворец погиб, ещё трое ранены, двое из них в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в командовании UNIFIL в Telegram-канале.

«Патруль подвергся обстрелу», — сказано в публикации.

Огонь вёлся из стрелкового оружия со стороны негосударственных структур. Инцидент произошёл во время работ по разминированию в районе деревни Гандурия.

Президент Франции Эмманюэль Макрон также сообщил, что один французский военнослужащий погиб в результате удара по миротворцам в Ливане.

«Всё указывает на то, что ответственность за нападение лежит на «Хезболле», — отметил французский лидер.

Ранее, 17 апреля, президент Дональд Трамп заявил, что США запретили Израилю наносить удары по ливанской территории и намерены самостоятельно заняться урегулированием ситуации в этой стране. Перемирие между Израилем и Ливаном вступило в силу того же числа и сопровождалось ударами ЦАХАЛ по южным районам Ливана.