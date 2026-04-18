Нетаньяху был ошеломлён и встревожен запретом Трампа на удары по Ливану

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху был ошеломлён и сильно встревожен запретом президента США Дональда Трампа на удары по Ливану. Об этом сообщает Axios.

«Подразумеваемый смысл поста Трампа — то, что он отдавал приказ, которому Израиль был вынужден подчиниться — был бы немыслим при любой другой администрации США. По словам источников, Нетаньяху был ошеломлён и встревожен, когда узнал о этом посте», — говорится в статье.

После появления поста республиканца израильская сторона направила в Белый дом запрос с требованием прояснить позицию Вашингтона. В Иерусалиме считают, что озвученная формулировка не совпадает с ранее обсуждёнными договорённостями: согласно им, за Израилем сохранялось право на силовые действия в случае угрозы безопасности, даже при действующем режиме прекращения огня.

Издание также обратилось в Белый дом за комментарием. Представитель США подтвердил право Израиля на самооборону.

Напомним, 17 апреля президент Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты запретили Израилю проводить удары по территории Ливана и намерены отдельно заняться ситуацией в этой стране. Напомним, перемирие между Израилем и Ливаном вступило в силу 17 числа и сопровождалось ударами ЦАХАЛ по южным территориям Ливана.