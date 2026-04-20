Израильский солдат разбил голову статуе Иисуса Христа на юге Ливана
Инцидент на юге Ливана вызвал резонанс в соцсетях. Израильский военный разбил голову статуе Иисуса Христа в поселении Дибель. Всё случилось во время рейда израильских сил на территории соседнего государства. Об этом сообщил ливанский информационный портал Lebanon Debate.
Армия Израиля отреагировала на сообщение. Представители ведомства заявили, что такие действия не соответствуют принципам израильских вооружённых сил. В связи с инцидентом военные проведут расследование.
Ранее Израиль возмутился публикацией Дональда Трампа в соцсети о прекращении ударов по Ливану. Американский президент заявил, что израильской стороне больше нельзя атаковать территорию ближневосточной страны. По данным прессы, Биньямин Нетаньяху был ошеломлён и встревожен, когда узнал об этом посте.
