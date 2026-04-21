Статуя Иисуса ввергла Израиль в мировой скандал: христиане и мусульмане создают коалицию

В ливанской христианской деревне Дебель военный ЦАХАЛ кувалдой разбил статую Иисуса Христа. Видео разлетелось по соцсетям и вызвало мировой скандал. Жёсткую реакцию на происшествие выдала и Европа. А христиане и мусульмане создают коалицию против Тель-Авива, заметил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский потребовал наказать солдата и заявил, что в ЦАХАЛ есть проблемы с подготовкой и воспитанием. Он также написал, что израильские военные сами признают военные преступления — в том числе убийства мирных палестинцев и даже своих заложников. Израиль ответил, что это «абсурд и клевета».

«Хорошо, что министр Саар быстро извинился — извиняться было за что. Этого солдата необходимо наказать, а также сделать выводы относительно подготовки и воспитания военнослужащих», — заявил Сикорский.

Олег Иванников считает, что такие инциденты не случайны: армия Израиля скрывает преступления и против христиан, и против мусульман. По его словам, это только сближает христиан и мусульман в их противостоянии Израилю.

«Сейчас на Ближнем Востоке формируется определённая коалиция между христианами и мусульманами в противодействие израильской агрессии», — сказал эксперт Аиф.

Даже в США поддержка Израиля падает: 60% американцев относятся к нему плохо (на 7% больше, чем год назад). А бывший баптистский священник, посол США в Израиле Майк Хакаби потребовал строго наказать солдата. Настоятель церкви в Дебеле, отец Фади Флайфель сказал в комментарии «Би-би-си», что это не первый случай осквернения их святынь. В итоге один солдат разбил статую — а вскрылись глубокие противоречия, упала поддержка Израиля в мире, а христиане и мусульмане на Ближнем Востоке начинают объединяться против него.