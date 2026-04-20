«Боль и потрясение верующих»: В РПЦ потребовали строгих мер за надругательство над статуей Христа

Советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов назвал преступным актом повреждение статуи Христа израильским военнослужащим. Об этом он заявил РИА «Новости».

«Упомянутый преступный акт намеренного поругания святыни со стороны военнослужащего ЦАХАЛ стал широко известен во всём христианском мире и причинил боль и потрясение множеству верующих людей. Такой поступок ставит под вопрос недавнее утверждение Биньямина Нетаньяху, согласно которому в регионе Ближнего Востока «только Израиль защищает христианскую общину, которая растёт и процветает», — сказал Балашов.

Он также обратил внимание на неоднократные заявления христианских лидеров в Святой земле во главе с Патриархом Иерусалимским Феофилом III о серьёзных проблемах верующих в Израиле.

Ранее Израиль признал инцидент с повреждением статуи Иисуса Христа на распятии в Ливане бойцом ЦАХАЛ и принёс извинения за его действия. Глава МИД страны Гидеон Саар подчеркнул, что поступок военнослужащего противоречит государственным принципам и не отражает ценностей Израиля. Он заверил, что страна уважает разные религии и намерена сохранять курс на терпимость.