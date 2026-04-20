Нетаньяху осудил разрушение статуи Христа в Ливане израильским бойцом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху резко отреагировал на инцидент с повреждением статуи Иисуса Христа на юге Ливана. Политик сообщил в социальной сети X, что произошедшее вызвало у него серьёзное беспокойство.

«Я самым решительным образом осуждаю этот акт», — написал израильский политик.

Глава правительства подчеркнул, что случившееся недопустимо и требует разбирательства. Он также утверждает, что по факту происшествия уже проводится уголовное расследование. По его словам, виновный военнослужащий будет привлечён к ответственности и понесёт строгое дисциплинарное наказание.

Ранее Life.ru рассказывал, что израильский солдат разбил кувалдой небольшую статую Христа в поселении Дибель на юге Ливана. Инцидент вызвал резонанс в соцсетях, из-за чего официальным лицам пришлось извиняться. Теперь к ним присоединился и Нетаньяху.