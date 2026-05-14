Нетаньяху решил судиться с The New York Times из-за статьи о палестинцах

Израильские власти подадут иск о клевете против газеты The New York Times после публикации материала о якобы издевательствах над палестинцами в израильских тюрьмах. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Решение о подаче иска приняли сам Нетаньяху и министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар. В заявлении канцелярии публикацию назвали «лживой фальсификацией» и обвинили редакцию издания в распространении недостоверной информации.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр иностранных дел Гидеон Саар поручили подать иск о клевете против The New York Times», — говорится в сообщении.

В канцелярии также уточнили, что автором статьи стал журналист Николас Кристоф, который ранее дважды получал Пулитцеровскую премию.

