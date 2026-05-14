Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

14 мая, 16:49

Нетаньяху решил судиться с The New York Times из-за статьи о палестинцах

Биньямин Нетаньяху. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Израильские власти подадут иск о клевете против газеты The New York Times после публикации материала о якобы издевательствах над палестинцами в израильских тюрьмах. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Решение о подаче иска приняли сам Нетаньяху и министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар. В заявлении канцелярии публикацию назвали «лживой фальсификацией» и обвинили редакцию издания в распространении недостоверной информации.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр иностранных дел Гидеон Саар поручили подать иск о клевете против The New York Times», — говорится в сообщении.

В канцелярии также уточнили, что автором статьи стал журналист Николас Кристоф, который ранее дважды получал Пулитцеровскую премию.

Нетаньяху загадочно сослался на «мыслителя из России» и назвал Израиль сверхдержавой

Ранее Life.ru писал, что в Израиле двух военнослужащих ЦАХАЛ приговорили к реальным срокам за осквернение христианских святынь в ливанской деревне Дебель. Один из солдат вставил сигарету в рот статуе Девы Марии, а второй снял происходящее на видео. Как сообщало издание AP, главного фигуранта отправили в военную тюрьму на 21 день, его сослуживца — на 14 дней.

Александра Мышляева
