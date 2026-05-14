14 мая, 14:30

Нетаньяху загадочно сослался на «мыслителя из России» и назвал Израиль сверхдержавой

Обложка © ТАСС /ЕРА

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления перед журналистами сослался на слова неназванного «мыслителя из России». Политик заявил, что тот называл Израиль «маленькой сверхдержавой».

«Как однажды сказал один мыслитель — кстати, в России — он сказал: "Государство Израиль — это маленькая сверхдержава, но это сверхдержава"», — сказал Нетаньяху.

При этом израильский премьер не уточнил, кого именно он имел в виду. Имя автора этой фразы политик не назвал.

Заявление прозвучало на фоне напряжённости вокруг Израиля и Ирана. Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи комментировал сообщения о возможном тайном визите Нетаньяху в ОАЭ. По словам Аракчи, страны, которые помогают Тель-Авиву в противостоянии с Тегераном, могут быть привлечены к ответственности.

Марина Фещенко
