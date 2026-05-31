Израиль расширяет сухопутную операцию в Ливане после захвата крепости крестоносцев Бофор

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что поручил ЦАХАЛ расширить сухопутный манёвр в Ливане. По его приказу израильские военные должны усилить контроль над территориями, которые ранее находились под контролем «Хезболлы».

«Я поручил ЦАХАЛ расширить маневр в Ливане. Наши силы пересекли реку Литани и захватили хребет Бофор. И теперь мое указание состоит в том, чтобы углубить и расширить наш контроль над территориями, которые находились под контролем «Хезболла», — объявил Нетаньяху.

Израильский премьер назвал захват крепости Бофор драматическим этапом и сменой политики. Он заявил, что Израиль действует сразу на нескольких направлениях — в Сирии, Газе и Ливане, создавая зоны безопасности за пределами своих границ.

По данным Нетаньяху, за месяц израильские военные ликвидировали в Ливане 700 членов движения «Хезболла». С начала операции «Рык льва» в конце февраля 2026 года этот показатель, с его слов, достиг 3 тыс.