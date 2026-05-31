31 мая, 12:03

Израиль расширяет сухопутную операцию в Ливане после захвата крепости крестоносцев Бофор

Обложка © X / Israel Katz

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что поручил ЦАХАЛ расширить сухопутный манёвр в Ливане. По его приказу израильские военные должны усилить контроль над территориями, которые ранее находились под контролем «Хезболлы».

«Я поручил ЦАХАЛ расширить маневр в Ливане. Наши силы пересекли реку Литани и захватили хребет Бофор. И теперь мое указание состоит в том, чтобы углубить и расширить наш контроль над территориями, которые находились под контролем «Хезболла», — объявил Нетаньяху.

Израильский премьер назвал захват крепости Бофор драматическим этапом и сменой политики. Он заявил, что Израиль действует сразу на нескольких направлениях — в Сирии, Газе и Ливане, создавая зоны безопасности за пределами своих границ.

По данным Нетаньяху, за месяц израильские военные ликвидировали в Ливане 700 членов движения «Хезболла». С начала операции «Рык льва» в конце февраля 2026 года этот показатель, с его слов, достиг 3 тыс.

Ранее израильские военные взяли под контроль стратегическую высоту к северу от реки Литани в Ливане, где находится крепость крестоносцев Бофор. Тем временем «Хезболла» отчиталась об ударе дроном-камикадзе по установке ПВО «Железный купол» на ливанской границе — система была полностью выведена из строя. По заявлению группировки, атака произошла на позиции Джаль аль-Аллям, беспилотник поразил цель с высокой точностью.

Андрей Бражников
