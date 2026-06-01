Axios: Рубио обсудил с Ливаном и Израилем условия нового перемирия

Государственный секретарь США Марко Рубио провёл переговоры с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, пытаясь продвинуть новую инициативу о прекращении огня. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.

По его данным, госсекретарь США в течение последних 48 часов обсуждал с обеими сторонами возможный механизм деэскалации. Первый шаг плана предполагает прекращение атак на Израиль со стороны «Хезболлы». В ответ Тель-Авив должен воздержаться от ударов по Бейруту.

Ранее первые прямые переговоры Ливана и Израиля на уровне послов прошли в Вашингтоне 16 апреля. После них президент США Дональд Трамп заявлял о соглашении по прекращению огня, однако столкновения и взаимные атаки в приграничной зоне, несмотря на это, продолжаются.