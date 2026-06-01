Tasnim: Иран возобновит диалог с США только после вывода войск Израиля из Ливана
Иранский военнослужащий с гранатомётом. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex
Тегеран не намерен возобновлять переговоры с США до полного вывода израильских войск с территории Ливана и прекращения ударов. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.
Тегеран требует от Израиля полностью остановить боевые действия в секторе Газа и Ливане, а также немедленно вывести свои войска с ливанской территории. Только после выполнения этих условий иранская сторона готова вернуться за стол переговоров .
Напомним, госсекретарь США Марко Рубио провёл переговоры с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, пытаясь продвинуть новую инициативу о прекращении огня, первый шаг которой предполагает остановку атак «Хезболлы» на Израиль, однако ЦАХАЛ расширила операцию в Ливане и захватила крепость крестоносцев Бофор. В ответ на агрессивные действия Израиля, который уже ввёл сухопутные войска в Ливан, Иран прекращает всяческие переговоры с американской стороной, включая «обмен посланиями».
