1 июня, 14:22

Tasnim: Иран возобновит диалог с США только после вывода войск Израиля из Ливана

Иранский военнослужащий с гранатомётом. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Тегеран не намерен возобновлять переговоры с США до полного вывода израильских войск с территории Ливана и прекращения ударов. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

Тегеран требует от Израиля полностью остановить боевые действия в секторе Газа и Ливане, а также немедленно вывести свои войска с ливанской территории. Только после выполнения этих условий иранская сторона готова вернуться за стол переговоров .

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио провёл переговоры с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, пытаясь продвинуть новую инициативу о прекращении огня, первый шаг которой предполагает остановку атак «Хезболлы» на Израиль, однако ЦАХАЛ расширила операцию в Ливане и захватила крепость крестоносцев Бофор. В ответ на агрессивные действия Израиля, который уже ввёл сухопутные войска в Ливан, Иран прекращает всяческие переговоры с американской стороной, включая «обмен посланиями».

Анастасия Никонорова
