2 июня, 12:42

«Порочный курс»: Почему Трамп сорвался на Нетаньяху и какие будут последствия

Политолог Межуев: Трамп сорвался на Нетаньяху из-за безвыходной ситуации

Обложка © ТАСС / AP / Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп в грубой форме высказался в адрес израильского премьера Биньямина Нетаньяху из-за обстрелов Ливана, назвав коллегу «сумасшедшим». Однако эмоциональный срыв американского лидера вряд ли повлечёт за собой серьёзные последствия, уверен политолог Борис Межуев.

По его словам, если в мировой политике и существует по-настоящему «вредная фигура», то это Нетаньяху, однако рассчитывать на то, что столь сильного игрока удастся легко устранить, не приходится. Трамп, безусловно, способен с ним справиться, но у премьера Израиля колоссальное влияние внутри США.

Республиканцы в значительной степени финансируются израильским лобби, для которого Нетаньяху остаётся приоритетной фигурой. Трамп не сможет отойти от прежнего курса, поскольку прекрасно понимает, что любое движение в антиизраильскую сторону неизбежно лишит его поддержки.

«Поэтому не стоит обращать на это большое внимание. Трамп раздражён, он находится в безвыходной ситуации. Но ответственность, к сожалению, на нём самом — потому что тот курс, который он проводил в отношении Ближнего Востока, был порочен с самого начала», — отметил собеседник РИА «ФедералПресс».

Напомним, ранее Дональд Трамп провёл напряжённый телефонный разговор с Биньямином Нетаньяху. Беседа между политиками прошла на повышенных тонах и с нецензурной бранью из-за срыва перемирия США с Ираном после вторжения Израиля в Ливан.

