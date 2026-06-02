США могут принудить Израиль остановить вторжение в Ливан, уверен востоковед

Вашингтон может заставить Тель-Авив временно отложить боевые действия в Ливане, но это будет лишь кратковременным перемирием, заявил в беседе с «Ридусом» старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин, комментируя телефонный разговор Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху.

Американский лидер в ходе беседы настойчиво призывал израильского премьера снизить масштабы операций в Ливане из-за угрозы для переговоров США и Ирана. Востоковед допустил, что разговор Трампа с Нетаньяху действительно прошёл на повышенных тонах, однако ни о каком реальном конфликте между союзниками речи не идёт.

Трамп является фигурой непредсказуемой. В последние дни он говорил о подписании с Ираном меморандума о прекращении боевых действий. Однако одним из условий ИРИ обозначила именно остановку израильских операций в Ливане, что, по мнению эксперта, совершенно невыгодно Нетаньяху.