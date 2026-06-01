Трамп заявил, что готов сохранить блокаду при прекращении переговоров с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что его вполне устраивает возможное прекращение переговоров с Ираном, и он готов сохранять действующую морскую блокаду столько, сколько потребуется. Об этом написал в соцсети журналист NBC News Гаррет Хейк.

«Президент Трамп заявил мне, что не слышал от Ирана сообщений о приостановке переговоров с США, но если это правда, то его это устраивает», — сообщил Хейк.

Журналист передаёт слова Трампа: это не означает, что американцы начнут повсюду сбрасывать бомбы — они просто будут хранить молчание и сохранят блокаду, которую президент США назвал «стальной стеной».

Отвечая на вопрос, готов ли он ждать решения Тегерана, президент США ответил, что может ждать столько, сколько они захотят. Хозяин Белого дома считает, что они теряют целое состояние.