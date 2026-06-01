«Лживое медиа»: Трамп разнёс СМИ за новости о безъядерной сделке США с Ираном
Трамп опроверг сообщения СМИ о сделке США и Ирана без ядерной программы
Обложка © Flickr / The White House / Joyce N. Boghosian
Президент США Дональд Трамп прокомментировал публикации американских СМИ о переговорах с Ираном. По его словам, информация о том, что проект соглашения не затрагивает иранскую ядерную программу, не соответствует действительности.
«Лживое медиа CNN сегодня, как обычно, распространило ложную новость о том, что в моем соглашении по иранской ядерной программе ничего не говорится о ядерном», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.
По словам американского лидера, документ прямо предусматривает, что Иран не получит ядерное оружие. Также Трамп сообщил, что соглашение подробно рассматривает и другие вопросы, связанные с ядерной программой Тегерана. По его утверждению, значительная часть документа посвящена именно этой теме.
Ранее агентство Fars со ссылкой на источники опубликовало подробности проекта соглашения между США и Ираном. В публикации говорилось, что стороны намерены вынести обсуждение санкций и вопросов ядерной программы на отдельные переговоры в Ливане после достижения перемирия.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.