1 июня, 00:48

«Лживое медиа»: Трамп разнёс СМИ за новости о безъядерной сделке США с Ираном

Обложка © Flickr / The White House / Joyce N. Boghosian

Президент США Дональд Трамп прокомментировал публикации американских СМИ о переговорах с Ираном. По его словам, информация о том, что проект соглашения не затрагивает иранскую ядерную программу, не соответствует действительности.

«Лживое медиа CNN сегодня, как обычно, распространило ложную новость о том, что в моем соглашении по иранской ядерной программе ничего не говорится о ядерном», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

По словам американского лидера, документ прямо предусматривает, что Иран не получит ядерное оружие. Также Трамп сообщил, что соглашение подробно рассматривает и другие вопросы, связанные с ядерной программой Тегерана. По его утверждению, значительная часть документа посвящена именно этой теме.

The New York Times: Трамп ужесточил проект меморандума по Ирану

Ранее агентство Fars со ссылкой на источники опубликовало подробности проекта соглашения между США и Ираном. В публикации говорилось, что стороны намерены вынести обсуждение санкций и вопросов ядерной программы на отдельные переговоры в Ливане после достижения перемирия.

Лия Мурадьян
