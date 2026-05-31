Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 мая, 02:04

The New York Times: Трамп ужесточил проект меморандума по Ирану

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп пересмотрел проект соглашения по урегулированию конфликта с Ираном и направил Тегерану новые, более жёсткие предложения. Об этом сообщает The New York Times.

По данным газеты, изменения коснулись рамочного документа, который обсуждается через посредников, в том числе при участии представителей Пакистана. При этом собеседники издания не раскрыли, какие именно правки внесены в текст.

Часть американских чиновников утверждает, что республиканец был недоволен положением о размораживании средств для иранской стороны. По их словам, именно этот пункт вызвал у него особые возражения, поскольку в прошлом он резко критиковал администрацию Барака Обамы за схожие шаги в соглашении, связанном с ограничением ядерной программы Ирана. Ещё одной причиной задержки, по словам источников, стало то, что Иран не спешил с ответом на американские предложения. В Вашингтоне рассчитывают, что более жёсткая версия рамочного соглашения ускорит процесс и усилит давление на Тегеран.

Если документ будет согласован, он фактически положит конец американо-израильской военной кампании против Ирана. Взамен Тегеран должен будет снять блокаду Ормузского пролива. При этом наиболее спорные вопросы, включая будущее иранской ядерной программы, планируется вынести на следующие раунды переговоров.

В КСИР заявили об уничтожении американского БПЛА над иранскими водами
В КСИР заявили об уничтожении американского БПЛА над иранскими водами

А ранее министр войны Пит Хегсет допустил возможность вывода войск США с ряда военных баз на Ближнем Востоке, получивших повреждения в ходе конфликта с Ираном. Окончательное решение, по его словам, будет принимать лично президент Дональд Трамп. На данный момент войска остаются на позициях и готовы вновь вступить в дело. Вместе с тем Хегсет выразил уверенность, что Иран откажется от ядерных амбиций в ходе переговоров с США.

Главное о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Война на Ближнем Востоке
  • Иран
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar