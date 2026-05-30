Глава Пентагона допустил вывод войск США с повреждённых баз на Ближнем Востоке

Глава Пентагона Пит Хегсет допустил возможность вывода войск США с ряда военных баз на Ближнем Востоке, получивших повреждения в ходе конфликта с Ираном. Окончательное решение, по его словам, будет принимать лично президент Дональд Трамп.

Данные слова прозвучали в беседе с журналистами в американском посольстве в Сингапуре, куда он прибыл на форум «Диалог Шангри-Ла». Отвечая на вопрос, рассматривают ли США отказ от восстановления некоторых баз, Хегсет уточнил, что всё будет зависеть от дальнейшего курса. При этом он положительно оценил партнёрства в регионе.

На данный момент войска остаются на позициях и готовы вновь вступить в дело. Вместе с тем Хегсет выразил уверенность, что Иран откажется от ядерных амбиций в ходе переговоров с США. По его мнению, стороны придут к сделке, отвечающей интересам американского народа.

Ранее Пит Хегсет категорически отверг предположения о том, что Трамп пошёл на уступки Тегерану. По словам министра, ни о какой капитуляции не может быть и речи. Все преимущества сейчас находятся на стороне американского лидера. Он дал понять, что Вашингтон не отступает от своих требований.