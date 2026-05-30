Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 мая, 18:32

Глава Пентагона допустил вывод войск США с повреждённых баз на Ближнем Востоке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zhongxinyashi_Photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zhongxinyashi_Photo

Глава Пентагона Пит Хегсет допустил возможность вывода войск США с ряда военных баз на Ближнем Востоке, получивших повреждения в ходе конфликта с Ираном. Окончательное решение, по его словам, будет принимать лично президент Дональд Трамп.

Данные слова прозвучали в беседе с журналистами в американском посольстве в Сингапуре, куда он прибыл на форум «Диалог Шангри-Ла». Отвечая на вопрос, рассматривают ли США отказ от восстановления некоторых баз, Хегсет уточнил, что всё будет зависеть от дальнейшего курса. При этом он положительно оценил партнёрства в регионе.

На данный момент войска остаются на позициях и готовы вновь вступить в дело. Вместе с тем Хегсет выразил уверенность, что Иран откажется от ядерных амбиций в ходе переговоров с США. По его мнению, стороны придут к сделке, отвечающей интересам американского народа.

Глава Пентагона анонсировал увеличение армии США в 2027 году
Глава Пентагона анонсировал увеличение армии США в 2027 году

Ранее Пит Хегсет категорически отверг предположения о том, что Трамп пошёл на уступки Тегерану. По словам министра, ни о какой капитуляции не может быть и речи. Все преимущества сейчас находятся на стороне американского лидера. Он дал понять, что Вашингтон не отступает от своих требований.

Главное о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Пентагон
  • Пит Хегсет
  • США
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar