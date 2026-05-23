Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 мая, 18:26

Глава Пентагона анонсировал увеличение армии США в 2027 году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Bumble Dee

Пентагон намерен в 2027 году снова увеличить численность вооружённых сил США. Об этом в субботу заявил глава ведомства Пит Хегсет на фоне реформы, призванной решить проблемы с комплектованием.

Выступая перед выпускниками военной академии Уэст-Поинт в штате Нью-Йорк, министр обороны пообещал, что в следующем году армия станет ещё больше. Он также отметил, что США полностью выполнили план по набору новобранцев на 2026 год.

При этом в мае председатель объединённого комитета начальников штабов Дэн Кейн сообщал, что сейчас в американской армии служат около 1,8 миллиона человек.

Трамп приближает армию США к границам России: Раскрыты подробности нового военного манёвра в Европе
Трамп приближает армию США к границам России: Раскрыты подробности нового военного манёвра в Европе

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты начали переброску подразделений Первой кавалерийской дивизии из Техаса в Польшу. Передислокация является плановой ротацией американских сил в Восточной Европе. На данный момент в Польшу уже прибыло более 20% военнослужащих от запланированной численности. При этом с техникой дела обстоят ещё быстрее — доставлено порядка 70% машин и вооружений.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • США
  • Пентагон
  • Пит Хегсет
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar