Глава Пентагона анонсировал увеличение армии США в 2027 году
Пентагон намерен в 2027 году снова увеличить численность вооружённых сил США. Об этом в субботу заявил глава ведомства Пит Хегсет на фоне реформы, призванной решить проблемы с комплектованием.
Выступая перед выпускниками военной академии Уэст-Поинт в штате Нью-Йорк, министр обороны пообещал, что в следующем году армия станет ещё больше. Он также отметил, что США полностью выполнили план по набору новобранцев на 2026 год.
При этом в мае председатель объединённого комитета начальников штабов Дэн Кейн сообщал, что сейчас в американской армии служат около 1,8 миллиона человек.
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты начали переброску подразделений Первой кавалерийской дивизии из Техаса в Польшу. Передислокация является плановой ротацией американских сил в Восточной Европе. На данный момент в Польшу уже прибыло более 20% военнослужащих от запланированной численности. При этом с техникой дела обстоят ещё быстрее — доставлено порядка 70% машин и вооружений.
