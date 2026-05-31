Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 мая, 01:36

В КСИР заявили об уничтожении американского БПЛА над иранскими водами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / boscorelli

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / boscorelli

Иранские военные в воскресенье, 31 мая, уничтожили американский беспилотный летательный аппарат MQ1 над территориальными водами страны. Это следует из заявления Корпуса стражей исламской революции, которое цитирует агентство Tasnim.

«Сегодня ранним утром беспилотник MQ1 армии США вошёл в территориальные воды Ирана, но сразу же был обнаружен и поражён ракетами системы ПВО КСИР», — заявили в пресс-службе КСИР.

Подчёркивается, что дрон США вторгся в воздушное пространство над территориальными водами исламской республики с целью совершить враждебные действия.

Глава Пентагона допустил вывод войск США с повреждённых баз на Ближнем Востоке
Глава Пентагона допустил вывод войск США с повреждённых баз на Ближнем Востоке

Накануне американская авиация вывела из строя сухогруз, который пытался прорвать блокаду и зайти в иранский порт через Оманский залив. Речь идёт о сухогрузе Lian Star под флагом Гамбии. Он проигнорировал многочисленные предупреждения американских сил в ночное время. После этого по судну был нанесён удар с воздуха, и оно потеряло ход.

Всё о войне на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Война на Ближнем Востоке
  • Иран
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar