В КСИР заявили об уничтожении американского БПЛА над иранскими водами

Иранские военные в воскресенье, 31 мая, уничтожили американский беспилотный летательный аппарат MQ1 над территориальными водами страны. Это следует из заявления Корпуса стражей исламской революции, которое цитирует агентство Tasnim.

«Сегодня ранним утром беспилотник MQ1 армии США вошёл в территориальные воды Ирана, но сразу же был обнаружен и поражён ракетами системы ПВО КСИР», — заявили в пресс-службе КСИР.

Подчёркивается, что дрон США вторгся в воздушное пространство над территориальными водами исламской республики с целью совершить враждебные действия.

Накануне американская авиация вывела из строя сухогруз, который пытался прорвать блокаду и зайти в иранский порт через Оманский залив. Речь идёт о сухогрузе Lian Star под флагом Гамбии. Он проигнорировал многочисленные предупреждения американских сил в ночное время. После этого по судну был нанесён удар с воздуха, и оно потеряло ход.