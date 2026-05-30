США вывели из строя торговое судно, которое направлялось в иранский порт

Американская авиация вывела из строя сухогруз, который пытался прорвать блокаду и зайти в иранский порт через Оманский залив. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По его данным, речь идёт о сухогрузе Lian Star под флагом Гамбии. Он проигнорировал многочисленные предупреждения американских сил в ночное время. После этого по судну был нанесён удар с воздуха, и оно потеряло ход. Сейчас сухогруз по-прежнему дрейфует в заливе. Военные США на его борт не поднимались.

Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) позже подтвердило, что американские военные вывели из строя судно, направлявшееся в Иран.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет не исключил, что часть американского контингента покинет базы на Ближнем Востоке, пострадавшие от ударов во время иранского конфликта. Вопрос об этом, по его словам, будет решать лично Дональд Трамп. Он уточнил, что любое решение напрямую зависит от дальнейшей стратегии. При этом дипломатические контакты в регионе он оценил позитивно.