Второй за сутки американский F-35A подал сигнал бедствия над Оманским заливом

Истребитель F-35A Lightning II ВВС США подал сигнал бедствия в районе Оманского залива и направился к авиабазе в Объединённых Арабских Эмиратах, следует из данных FlightRadar. Воздушное судно активировало транспондер около 05:27 по московскому времени, находясь примерно в 60 километрах от эмирата Фуджейра.

После этого экипаж передал сигнал бедствия и взял курс на Абу-Даби. Позднее, примерно в 05:50 мск, транспондер был отключён, а посадка, предположительно, выполнена на авиабазе Аль-Дафра неподалёку от столицы ОАЭ. Отмечается, что был использован код 7700, который в международной авиации обозначает аварийную ситуацию на борту.

Накануне истребитель F-35 Lightning II американской компании Lockheed Martin передал сигнал бедствия во время полёта в районе Аравийского полуострова. Воздушное судно с регистрационным номером 13-5067 поднялось в воздух примерно в 11:04 по московскому времени.