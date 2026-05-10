Американский истребитель F-35 подал сигнал о ЧС у Аравийского полуострова

Американский истребитель F-35 Lightning II производства Lockheed Martin внезапно подал код 7700 в воздушном пространстве у берегов Аравийского полуострова. Эта комбинация означает чрезвычайную или аварийную ситуацию на борту.

Данные появились в сервисе Flight Radar, который занимается отслеживанием перемещения воздушных судов. Борт под регистрационным номером 13‑5067 взлетел ориентировочно в 11:04 по московскому времени.

Уже вскоре пилот направил тревожное оповещение. Сейчас самолёт находится над Объединёнными Арабскими Эмиратами, держа курс на юго-запад на высоте примерно три тысячи метров.

Согласно трекеру, истребитель пересекал акваторию Оманского залива и территорию Омана. Подробности инцидента тоже пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что американские вооружённые силы задействовали вертолёты и боевую авиацию в районе Ормузского пролива, объявив о ликвидации иранских малых судов. Для поражения целей привлекались многоцелевые вертолёты Sea Hawk и ударные AH-64 Apache. Также в воздушной атаке участвовали палубные истребители F/A-18 Super Hornet и самолёты F-16 из состава Военно-воздушных сил США.