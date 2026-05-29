Fars раскрыл детали возможного соглашения Ирана и США

Агентство Fars со ссылкой на источники опубликовало детали проекта соглашения между Ираном и США. По этим данным, Тегеран может немедленно получить $12 млрд из замороженных активов за рубежом.

Вопросы санкций и ядерной программы, как утверждается, стороны планируют обсуждать после перемирия в Ливане. Ещё одним условием называется разморозка части зарубежных средств.

При этом демонтаж атомных объектов и утилизация иранских ядерных материалов в проекте не предусмотрены. Также в документе, по информации Fars, не говорится о запрете для Тегерана взимать плату за проход судов через Ормузский пролив.

Ранее Life.ru сообщал, что из иранских недр извлекут и ликвидируют накопленный обогащённый уран. Соответствующую операцию проведут американские специалисты вместе с иранской стороной и экспертами МАГАТЭ.