Трамп заявил, что большая часть пунктов сделки с Ираном уже согласована

Дональд Трамп объявил, что основная часть сделки с Тегераном уже на финишной прямой, а последнее слово он скажет сегодня в Ситуационной комнате Белого дома. Заявление американского лидера появилось в Truth Social.

По его словам, ключевые договорённости, касающиеся иранской ядерной программы и Ормузского пролива, уже выработаны. Остальные, менее важные положения, также удалось урегулировать. При этом Трамп уточнил, что никакого обмена финансовыми средствами не произойдёт до особого уведомления.

«Я сейчас буду проводить встречу в Ситуационной комнате [Белого дома], чтобы принять окончательное решение», — написал он.

Ранее Дональд Трамп во время заседания кабинета министров в Белом доме жёстко предупредил, что Соединённые Штаты никому не позволят контролировать Ормузский пролив. По его словам, стратегический маршрут должен оставаться открытым для всех без исключения. Трамп прямо заявил, что тогда США просто разнесут нарушителя.

Ранее в СМИ появилась информация о достижении договорённостей по 60-дневному перемирию и старту ядерных переговоров в обмен на открытие Ормузского пролива. Иранская сторона это решительно опровергла. Близкие к переговорной группе источники уточнили, что текст соглашения еще прорабатывается и не утвержден. В Тегеране подчеркивают: никаких уведомлений о готовности документа посредникам не направлялось, и любые заявления о сделке преждевременны.