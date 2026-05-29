США забирают «ядерную пыль»: Трамп раскрыл подробности сделки с Ираном

Из иранских недр извлекут и ликвидируют накопленный обогащённый уран — соответствующую операцию проведут американские специалисты вместе с иранской стороной и экспертами МАГАТЭ. Такой информацией поделился в своём аккаунте в Truth Social хозяин Белого дома Дональд Трамп.

Комментируя достигнутое между Вашингтоном и Тегераном соглашение, Трамп пояснил, что обогащённый материал, именуемый некоторыми «ядерной пылью», до этого находился глубоко под горами.

Эти горные породы, по его словам, 11 месяцев назад практически уничтожили американские бомбардировщики B-2. Президент США подчеркнул, что извлекать ценный компонент будут именно Соединённые Штаты, поскольку, как указано в договорённостях, только у них и у Китая есть нужные технические и механические возможности для такой работы.

Он добавил, что весь процесс пройдёт при плотной координации с Исламской Республикой Иран и МАГАТЭ, после чего уран уничтожат.

При этом в Саудовской Аравии ранее заявили, что Иран готов вывезти со своей территории высокообогащённый уран в Китай. Тегеран хочет получить гарантии от Пекина. Только после этого иранская сторона продолжит переговоры с Вашингтоном. Дипломатический процесс остаётся в стадии обсуждения.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что переговорщики договорились о 60-дневном перемирии и начале ядерных переговоров в обмен на разблокировку судоходства в Ормузском проливе. Однако иранская сторона категорически опровергла эту информацию. Источники, близкие к переговорной группе Ирана, заявили, что работа над текстом документа ещё не завершена и он не согласован. В Тегеране подчёркивают, что не уведомляли посредников о готовности документа, и любые заявления на этот счет преждевременны.