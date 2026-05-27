Трамп выступил против передачи обогащённого урана Ирана России или Китаю

Президент США Дональд Трамп заявил, что его не устраивает идея о передаче иранского обогащённого урана России или Китаю. Американский лидер подчеркнул, что не будет чувствовать себя спокойно при таком раскладе.

«Нет, меня бы это не устроило, мне бы этого не хотелось», — сказал он.

Кроме того, в интервью для PBS News глава Белого дома исключил любое смягчение санкционного режима против Тегерана в обмен на передачу высокообогащённого урана. Трамп добавил, что его не устраивает текущий ход переговоров с иранской стороной.

«Ни в коем случае. Никакого смягчения санкций, нет», — подчеркнул он.

Напомним, в Саудовской Аравии заявили, что Иран готов вывезти со своей территории высокообогащённый уран в Китай. Тегеран хочет получить гарантии от Пекина. Только после этого иранская сторона продолжит переговоры с Вашингтоном. Сейчас дипломатический процесс находится в стадии обсуждения.