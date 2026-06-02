Трамп ожидает договорённости с Ираном уже на следующей неделе
© Flickr / The White House / Daniel Torok
Президент США Дональд Трамп обозначил ожидания по переговорам с Ираном. Он заявил, что рассчитывает на достижение договорённости по части спорных вопросов в течение ближайшей недели. Речь идёт о возможном продлении режима прекращения огня и обсуждении ситуации с Ормузским проливом.
«В течение следующей недели», — сказал Трамп в интервью ABC News.
Отвечая на вопросы журналистов, американский лидер оценил ход переговоров с Ираном. Он отметил, что процесс продвигается в рабочем режиме. По его словам, «всё идёт хорошо».
Ранее Трамп допустил вариант прекращения переговоров с Ираном без дальнейших шагов. Он также заявил, что готов поддерживать действующие ограничения на морские перевозки столько, сколько потребуется. Он добавил, что считает экономические потери Ирана значительными на фоне текущей ситуации.
