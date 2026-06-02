1 июня, 23:15

Трамп ожидает договорённости с Ираном уже на следующей неделе

Обложка © Flickr / The White House / Daniel Torok

Президент США Дональд Трамп обозначил ожидания по переговорам с Ираном. Он заявил, что рассчитывает на достижение договорённости по части спорных вопросов в течение ближайшей недели. Речь идёт о возможном продлении режима прекращения огня и обсуждении ситуации с Ормузским проливом.

«В течение следующей недели», — сказал Трамп в интервью ABC News.

Отвечая на вопросы журналистов, американский лидер оценил ход переговоров с Ираном. Он отметил, что процесс продвигается в рабочем режиме. По его словам, «всё идёт хорошо».

США ударили по пунктам ПВО в Иране и Ормузском проливе

Ранее Трамп допустил вариант прекращения переговоров с Ираном без дальнейших шагов. Он также заявил, что готов поддерживать действующие ограничения на морские перевозки столько, сколько потребуется. Он добавил, что считает экономические потери Ирана значительными на фоне текущей ситуации.

Главное о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Лия Мурадьян
