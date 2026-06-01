США ударили по пунктам ПВО в Иране и Ормузском проливе

Напряжённость вокруг Ормузского пролива и отношений между США и Ираном сохраняется. Американское военное командование сообщило о новых ударах по системам противовоздушной обороны на территории Ирана и на острове Кешм, который расположен в Ормузе. Атаки проходили в выходные.

«Центральное командование США в эти выходные нанесло удары в целях самообороны по иранским радарам и пунктам управления беспилотниками в Горуке, Иран, и на острове Кешм», — указано в сообщении командования в соцсети X.

В CENTCOM заявили, что операция стала ответом на уничтожение американского беспилотника MQ-1. По данным командования, американские истребители также вывели из строя систему противовоздушной обороны Ирана, наземный пункт управления и два ударных беспилотника. В США считают, что эти аппараты представляли угрозу для судоходства в регионе.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что возможное соглашение с Ираном предусматривает снятие морской блокады и проведение работ по разминированию Ормузского пролива. По его словам, американская сторона уже уничтожила значительную часть мин, которые находились в акватории пролива.