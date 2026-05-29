Трамп заявил о разминировании Ормузского пролива в рамках сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что возможная сделка с Ираном предусматривает снятие морской блокады и разминирование Ормузского пролива. Об этом он написал в Truth Social.

По словам американского лидера, все мины в проливе должны быть устранены, если они там есть. Трамп утверждает, что США уже подорвали значительную часть таких объектов.

Он добавил, что Иран должен немедленно завершить уничтожение оставшихся мин. После снятия блокады суда, застрявшие в проливе, смогут начать возвращение домой.

Ранее Life.ru писал, что Иран столкнулся с проблемами при попытке открыть Ормузский пролив из-за установленных там мин. Их размещали хаотично, поэтому точные координаты многих из них оказались неизвестны. Дополнительно ситуацию осложнил дрейф: подводные объекты могли сместиться из-за течений. Из-за этого многие судовладельцы не спешили возвращаться к маршруту через пролив, опасаясь рисков для кораблей.