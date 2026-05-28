Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 мая, 18:59

Tasnim: Проект меморандума между США и Ираном ещё не утверждён

Обложка © chatgpt

Обложка © chatgpt

Иранское агентство Tasnim сообщило, что проект меморандума о взаимопонимании между Ираном и США пока не согласован и не утверждён.

По данным источника, близкого к переговорной команде, сообщения западных СМИ о якобы окончательном утверждении текста не соответствуют действительности. Собеседник агентства уточнил, что Тегеран ещё не уведомлял пакистанского посредника об окончательном согласовании документа.

Рубио назвал вопрос Ормузского пролива приоритетным на переговорах с Ираном
Рубио назвал вопрос Ормузского пролива приоритетным на переговорах с Ираном

Ранее портал Axios писал, что переговорщики США и Ирана якобы согласовали проект меморандума о взаимопонимании. По данным издания, документ предусматривает полное открытие Ормузского пролива для судоходства. В проекте, как утверждается, отдельно прописано, что проход судов через стратегическую акваторию должен стать неограниченным. Также сообщалось, что Ирану предлагается в течение 30 дней полностью разминировать пролив и начать переговоры по вопросам обогащения урана и отказа от его запасов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • США
  • Война на Ближнем Востоке
  • Иран
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar