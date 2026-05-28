Axios: Соглашение США и Ирана предполагает разблокировку Ормузского пролива

Проект меморандума между США и Ираном предполагает полное открытие Ормузского пролива для судоходства. Об этом со ссылкой на источники сообщил портал Axios.

По информации издания, в документе прямо указано, что судоходство в стратегическом проливе будет неограниченным. Иран при этом обязан в течение 30 дней полностью разминировать акваторию. Кроме того, Тегеран должен приступить к переговорам по обогащению урана и отказу от его запасов. Со своей стороны Соединённые Штаты обязуются начать обсуждение разморозки иранских активов и постепенного снятия санкций.

Напомним, что США и Иран согласовали проект 60-дневного меморандума о прекращении огня и запуске ядерных переговоров. Документ предполагает остановку боевых действий и последующий старт переговорного процесса по иранской ядерной программе. Однако окончательного утверждения он пока не получил. Решение за Дональдом Трампом ещё не принято.