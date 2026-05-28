Axios: США и Иран согласовали проект 60-дневного меморандума о перемирии

Проект 60-дневного меморандума о прекращении огня и запуске переговоров по ядерной программе согласован между США и Ираном, однако окончательного утверждения документ пока не получил. Соглашение о временном меморандуме достигнуто в ходе переговоров, сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников и региональные источники.

Документ рассчитан на 60 дней и предполагает прекращение огня с последующим стартом переговорного процесса по иранской ядерной программе. Окончательное решение со стороны Дональда Трампа пока не принято, подчёркивают собеседники издания в США.

Отдельным пунктом прописан режим судоходства в Ормузском проливе. Предусматривается «неограниченный» проход без пошлин и задержек со стороны иранских сил. В рамках инициативы Тегеран должен будет в течение 30 дней удалить все мины из акватории пролива. Иранские власти, по данным Axios, также не утвердили финальную версию соглашения, и процесс согласования продолжается.

Переговоры между США и Ираном находятся в решающей, но крайне противоречивой фазе: несмотря на военные удары США по позициям на юге Ирана 26 мая, которые Тегеран назвал вопиющим нарушением перемирия, дипломатический процесс продолжается при посредничестве Пакистана и Катара. В то время как иранская сторона заявляет об устранении большинства препятствий и обсуждает разблокировку своих активов и открытие Ормузского пролива, Белый дом называет эти утечки фальшивкой и настаивает на жёстких условиях — прежде всего, на ликвидации запасов обогащённого урана. Президент Трамп, проводя заседание кабинета, дал понять, что не намерен спешить, заявив: «Либо мы заключим отличную сделку, либо вернёмся в бой». Иран же по-прежнему относится к США как к ненадёжному партнёру и сохраняет военно-полицейский контроль над проливом.

Ранее сообщалось, что ситуация вокруг конфликта с Ираном поставила Белый дом и президента США в сложное положение.