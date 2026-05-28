Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 мая, 10:34

Цугцванг в Белом доме: Почему США не могут выйти из войны с Ираном

Американист Дробницкий: Трамп оказался в цугцванге из-за конфликта в Иране

Обложка © Life.ru / ChatGPT

Обложка © Life.ru / ChatGPT

Белый дом и президент США оказались в цугцванге на фоне конфликта в Иране. Об этом заявил американист Дмитрий Дробницкий. Эксперт пояснил, что риск возобновления боевых действий сохраняется, поскольку завершить противостояние непросто.

Президент США Дональд Трамп стремится к деэскалации, однако Израиль и произраильски настроенные республиканцы настаивают на продолжении давления, пишет «Ридус». Демократы и часть республиканцев, напротив, выступают против дальнейшей эскалации. При этом официальная позиция администрации по условиям переговоров остаётся неясной. Дробницкий подчеркнул, что любое решение сейчас ведёт к ухудшению ситуации.

Собеседник напомнил, что Трамп опровергает слухи из СМИ, но реальные условия обсуждений не афишируются. Эта неопределённость поддерживает постоянную напряжённость. Эксперт добавил, что остаётся непонятным, кто именно отдаёт приказы в ходе противостояния с Ираном, что делает ситуацию шаткой. Дробницкий отметил, что мировая экономика уже несколько месяцев работает на пределе из-за нестабильности в регионе.

США нужно три года на восстановление запасов ракет после ударов по Ирану
США нужно три года на восстановление запасов ракет после ударов по Ирану

США нанесли новый удар по военному объекту в Иране. Целью стала база, которая в Вашингтоне считается угрозой для американских военных и гражданских судов в районе Ормузского пролива. Американские военные также перехватили и сбили несколько беспилотников.

Всё о войне на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Иран
  • США
  • Дональд Трамп
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar