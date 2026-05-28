Цугцванг в Белом доме: Почему США не могут выйти из войны с Ираном

Белый дом и президент США оказались в цугцванге на фоне конфликта в Иране. Об этом заявил американист Дмитрий Дробницкий. Эксперт пояснил, что риск возобновления боевых действий сохраняется, поскольку завершить противостояние непросто.

Президент США Дональд Трамп стремится к деэскалации, однако Израиль и произраильски настроенные республиканцы настаивают на продолжении давления, пишет «Ридус». Демократы и часть республиканцев, напротив, выступают против дальнейшей эскалации. При этом официальная позиция администрации по условиям переговоров остаётся неясной. Дробницкий подчеркнул, что любое решение сейчас ведёт к ухудшению ситуации.

Собеседник напомнил, что Трамп опровергает слухи из СМИ, но реальные условия обсуждений не афишируются. Эта неопределённость поддерживает постоянную напряжённость. Эксперт добавил, что остаётся непонятным, кто именно отдаёт приказы в ходе противостояния с Ираном, что делает ситуацию шаткой. Дробницкий отметил, что мировая экономика уже несколько месяцев работает на пределе из-за нестабильности в регионе.

США нанесли новый удар по военному объекту в Иране. Целью стала база, которая в Вашингтоне считается угрозой для американских военных и гражданских судов в районе Ормузского пролива. Американские военные также перехватили и сбили несколько беспилотников.