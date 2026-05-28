США нанесли новые удары по военному объекту в Иране

США нанесли удар по военному объекту на территории Ирана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя американских властей.

По данным источника, целью стал объект, который в Вашингтоне считают потенциальной угрозой для американских сил и гражданского судоходства в районе Ормузского пролива.

Отмечается, что удар был нанесён в рамках реагирования на риски безопасности в регионе, где традиционно проходит один из ключевых маршрутов мировой нефтеторговли.

Также американские военные перехватили и сбили несколько беспилотников.

Ранее американские военные нанесли удары по южным районам Ирана. Среди целей были площадки для запуска ракет, а также иранские катера, которые, как утверждают в СЕНТКОМ, пытались установить мины.