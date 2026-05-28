Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 мая, 23:52

США нанесли новые удары по военному объекту в Иране

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

США нанесли удар по военному объекту на территории Ирана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя американских властей.

По данным источника, целью стал объект, который в Вашингтоне считают потенциальной угрозой для американских сил и гражданского судоходства в районе Ормузского пролива.

Отмечается, что удар был нанесён в рамках реагирования на риски безопасности в регионе, где традиционно проходит один из ключевых маршрутов мировой нефтеторговли.

Также американские военные перехватили и сбили несколько беспилотников.

США полулегально возобновили сопровождение судов в Ормузе
США полулегально возобновили сопровождение судов в Ормузе

Ранее американские военные нанесли удары по южным районам Ирана. Среди целей были площадки для запуска ракет, а также иранские катера, которые, как утверждают в СЕНТКОМ, пытались установить мины.

Всё о войне на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • США
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar