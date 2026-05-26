США полулегально возобновили сопровождение судов в Ормузе

Военно-морские силы США вновь начали оказывать поддержку коммерческим судам при прохождении Ормузского пролива. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских военных чиновников.

Первым «клиентом» стал греческий супертанкер, перевозивший 2 миллиона баррелей нефти. Судно находилось в Персидском заливе с начала марта, не решаясь двигаться по опасному маршруту. Под прикрытием американского флота оно успешно преодолело пролив и сейчас направляется в Индию.

В ближайшие дни ВМС США планируют провести через пролив около десяти судов – танкеров и контейнеровозов. При этом официально операцию «Проект Свобода» (Project Freedom), которая была запущена 4 мая и приостановлена уже на следующий день, так и не возобновили. По сути, американский флот действует в «полулегальном» режиме: формально операция на паузе, но суда под защитой военных через пролив ходят.

На фоне этих событий госсекретарь США Марко Рубио сделал жёсткое заявление. По его словам, Ормузский пролив будет открыт любой ценой. Он также добавил, что согласование условий сделки с Ираном может занять несколько дней.