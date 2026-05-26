26 мая, 13:16

Американист указал на верный признак наступления мира в Иране

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Восстановление доступа к интернету в Иране свидетельствует о том, что власти ИРИ осознают наступление мирного процесса. Нового витка военного противостояния не предвидится, заявил в беседе с «Ридусом» ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

По его словам, если в стране сняли ранее введённые ограничения на работу Сети, значит, власти попросту не рассчитывают на дальнейшую эскалацию. Они, конечно, могут ошибаться в своих прогнозах, однако решение принято на самом высоком уровне и, очевидно, тщательно продумано.

«Вполне вероятно, что возобновления серьёзных боевых действий не будет. Хотя и не обойдётся без шараханья, громких слов и инцидентов. Нагнетание продолжится, но это часть процесса», — заключил американист.

Напомним, ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал указ о восстановлении доступа к интернету в стране. Служба мониторинга NetBlocks зафиксировала 87 дней без интернета в ИРИ.

Борис Эльфанд
