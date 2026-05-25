25 мая, 13:37

Иран может отдать уран России в рамках сделки с США, заявил американист

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Россия может сыграть важную роль в сделке между США и Ираном, заявил аналитик НИУ ВШЭ Егор Торопов. Вероятно, в рамках перемирия будет установлен временный мораторий на иранского ядерного оружия, хотя полностью от этой программы Тегеран вряд ли откажется, подчеркнул американист.

По его словам, Россия могла бы стать частью соглашений, если Иран отправит ей обогащённый уран, хотя получателем могут выступить и США. До начала июня долгосрочная договорённость между Вашингтоном и Тегераном будет достигнута, в итоге Белый дом ослабит санкции против ИРИ, уверен эксперт.

«Иран откроет Ормузский пролив для свободного судоходства. Экономическая ситуация для иранских граждан резко улучшится», — отметил кандидат политических наук в беседе с «Ридусом».

Напомним, по данным телеканала Al Hadath, Иран готов передать свой уран России. Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее также подтвердил, что США и ИРИ обсуждали передачу урана РФ.

