Путин и король Бахрейна обсудили по телефону урегулирование войны в Иране

Как сообщила пресс-служба Кремля, стороны подтвердили взаимный настрой на дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества. Особое внимание в беседе было уделено необходимости скорейшего урегулирования напряжённости при обязательном учёте интересов всех государств региона. Москва неоднократно призывала к деэскалации и дипломатическому решению проблем в зоне Персидского залива.

Ранее сообщалось, что США и Иран пришли к принципиальному согласию по вопросу об открытии Ормузского пролива — одного из ключевых морских маршрутов в мире, от которого напрямую зависят поставки нефти и газа, однако полноценное движение судов пока не восстановлено. В Персидском заливе остаются заблокированными от полутора до двух тысяч кораблей, а главным препятствием для прохода по-прежнему являются мины.