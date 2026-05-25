25 мая, 11:37

Путин и король Бахрейна обсудили по телефону урегулирование войны в Иране

Обложка © ТАСС / Yury Kochetkov

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с королём Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой. Лидеры обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке и пути выхода из кризиса вокруг Ирана.

Как сообщила пресс-служба Кремля, стороны подтвердили взаимный настрой на дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества. Особое внимание в беседе было уделено необходимости скорейшего урегулирования напряжённости при обязательном учёте интересов всех государств региона. Москва неоднократно призывала к деэскалации и дипломатическому решению проблем в зоне Персидского залива.

Рубио: США добьются сделки с Ираном или прибегнут к «альтернативам»

Ранее сообщалось, что США и Иран пришли к принципиальному согласию по вопросу об открытии Ормузского пролива — одного из ключевых морских маршрутов в мире, от которого напрямую зависят поставки нефти и газа, однако полноценное движение судов пока не восстановлено. В Персидском заливе остаются заблокированными от полутора до двух тысяч кораблей, а главным препятствием для прохода по-прежнему являются мины.

Анастасия Никонорова
