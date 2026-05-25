США и Иран почти договорились открыть Ормузский пролив, но суда пока стоят

США и Иран достигли принципиального соглашения об открытии Ормузского пролива, сообщает The New York Times со ссылкой на американского чиновника. Речь идёт об одном из ключевых морских маршрутов мира, от которого зависят поставки нефти и газа.

Полноценное движение судов пока не восстановлено. По данным источника издания, в Персидском заливе остаются заблокированными от 1500 до 2000 кораблей, а главным препятствием для прохода остаются мины.

Детали договорённостей ещё предстоит согласовать. Пока неясно, сохранит ли Иран контроль над частью маршрута и кто будет определять порядок движения через пролив.

Дополнительную неопределённость создают заявления из Тегерана. Военный советник верховного лидера Ирана ранее говорил, что страна имеет «юридическое право» управлять проливом.

Связанное с КСИР агентство Fars также утверждало, что Иран не соглашался полностью открыть морской коридор и намерен сам выдавать разрешения на проход, определяя маршрут, время и порядок движения судов.

Кризис вокруг Ормузского пролива обострился после ударов США и Израиля по Ирану. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил пролив закрытым и пригрозил атаковать суда, которые войдут в зону поражения.

Теперь ключевой вопрос — смогут ли стороны превратить предварительное соглашение в рабочий механизм. Даже при политической договорённости восстановление движения может занять время из-за минной угрозы и спора о контроле над маршрутом.

Ранее аналитики писали, что если судоходство через Ормузский пролив не восстановится до августа, мировая экономика может столкнуться с рецессией, сравнимой с кризисом 2008 года. При открытии в июне цена Brent вырастет до 130 долларов за баррель, а спрос на нефть сократится на 2,6 млн баррелей в день.