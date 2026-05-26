Рубио: Согласование сделки с Ираном может занять несколько дней

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что согласование формулировок в сделке между Вашингтоном и Тегераном может занять несколько дней. Об этом он сообщил журналистам в Джайпуре во время официального визита в Индию.

«Сегодня в Катаре проходили некоторые переговоры, так что посмотрим, сможем ли мы добиться прогресса», – сказал Рубио.

Он добавил, что, вероятно, будет много разговоров о конкретных формулировках в первоначальном документе, поэтому это займёт несколько дней.

Госсекретарь в очередной раз повторил, что президент США Дональд Трамп настроен решительно. Он либо заключит выгодную для Америки сделку с Ираном, либо не заключит никакой.

Ранее Life.ru писал, что американские военные нанесли удары по южным районам Ирана. По данным Fox News, цели уничтожались в целях самообороны для защиты американских войск от угроз со стороны иранских вооружённых сил.